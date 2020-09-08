Грузовик наехал на водителя легковушки в Челябинской области

Мужчина осматривал своё авто на наличие повреждений.

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Смертельное ДТП произошло накануне днём на трассе в Челябинской области. Один из участников движения не справился с управлением. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«7 сентября в 15:40 на 20 километре автодороги Магнитогорск-Белорецк водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, в результате разрыва переднего правого колеса не справился с управлением и совершил наезд на водителя автомобиля „Хонда Одисей“, находившегося позади своего стоящего на обочине дороги авто и осматривавшего его на предмет поломки»,— сообщили в ведомстве.

В результате наезда 61-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте аварии.