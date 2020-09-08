Двое погибли, четверо госпитализированы: две легковушки столкнулись ночью в Миассе

Среди пострадавших — двое подростков.

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Иномарка и отечественная легковушка столкнулись на «встречке». В результате аварии два человека погибли, еще четверых доставили в больницу. ДТП произошло в понедельник, 7 сентября, в 23:35 у дома 148а по улице Трактовая в Миассе.

«Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем „Мазда 6“, при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21154 под управлением мужчины 1990 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

На месте ДТП до приезда «скорой» скончались водитель и неустановленный пассажир ВАЗа, 31-летнего пострадавшего из отечественной легковушки госпитализировали.

В медучреждение доставили 21-летнего парня, который был за рулем «Мазды». Также травмы получили две девушки,15 и 17 лет, которые ехали в иномарке.

Известно, что все участники ДТП проживали в Миассе. Водитель «Мазды» имеет трехлетний стаж вождения, ранее к ответственности не привлекался.