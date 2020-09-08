Две студентки ЧЮКа ночью попали под колеса автомобиля

Девушки переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Послушать 00:00

Две студентки Челябинского юридического колледжа ночью, 8 сентября прогуливались по городу и решили перейти дорогу в районе дома 79/А на братьев Кашириных. Проезжую часть 17-летние девушки пересекали по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по указанной улице двигался 44-летний мужчина на «Рено Логан».

«В результате происшествия пешеходы доставлены в больницу. Сотрудниками ГИБДД г. Челябинска данный водитель ранее (21.08.2020 года) задерживался и отстранялся от управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояния опьянения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

Отметим, что в этот раз мужчина также отказался пройти медосвидетельствование. Материалы были направлены в суд для принятия решения по делу об административном нарушении.