Смертельное ДТП произошло в Сатке

Вероятно, находящийся за рулём мужчина был пьян.

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Смертельная авария произошла в Сатке Челябинской области. Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«18 апреля, около 17:54, возле дома № 277 по улице Карла Маркса водитель автомобиля „Лада Гранта“ 1980 года рождения, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на столб линии передач. От полученных травм пассажир автомобиля 1980 года рождения скончался на месте»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также уточняют, действительно ли водитель находился под воздействием алкоголя.