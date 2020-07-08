Пьяный водитель в Челябинске совершил наезд на пешехода

Виновник ДТП неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии.

Послушать 00:00

7 июля в Челябинске произошло 34 ДТП. Не обошлось без происшествий с пострадавшими. Так, 33-летний мужчина решил сесть за руль в нетрезвом состоянии. Только вот он водил не «легковушку», а грузовик ГАЗ-5204. И в вечернее время в дворовом проезде совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинску, пострадавшая 42-летняя женщина получила травмы.

«Ранее водитель дважды задерживался сотрудниками Госавтоинспекции и отказывался от прохождения процедуры освидетельствования на состояния опьянения. Так же задерживался сотрудниками ДПС за управление транспортным средством будучи лишенным водительского удостоверения и невыполнение законных требований сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по данному факту происшествия в действиях водителя усматривается состав уголовного преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

За это предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до двух лет.