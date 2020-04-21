Безработный магнитогорец нелегально продавал табак и алкоголь

Полицейские изъяли у мужчины продукцию на 400 тысяч рублей.

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В Магнитогорске местного жителя будут судить за незаконной оборот сигарет и алкоголя. 30-летнего мужчину подозревают по статьям «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации» УК РФ. По материалам уголовного дела, безработный житель Магнитогорска организовал продажу немаркированного алкоголя и сигарет на территории гаражного кооператива в Правобережном районе города.



«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску в ходе проведенных мероприятий пресекли незаконную деятельность и изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию на общую сумму более 400 000 рублей. Вышеуказанный гражданин не только сбывал продукцию, но и использовал поддельные федеральные специальные акцизные марки»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе следствия подозреваемому было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что максимальная санкция частей статей, по которым подозревается магнитогорец — лишение свободы на срок до восьми и трех лет соответственно.

Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского района города Магнитогорска. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.