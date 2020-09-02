Водитель попал в больницу после наезда на щебень и плиты на месте дорожных работ в Челябинске

Мужчина серьезно пострадал.

Послушать 00:00

В Челябинске «Лада Калина» въехала в кучу щебня и дорожные плиты на участке, где ведутся дорожные работы. В результате аварии пострадал 70-летний водитель отечественной легковушки.

ДТП произошло поздним вечером во вторник, 1 сентября, у дома 7 по улице Машиностроителей. С места аварии пожилого автомобилиста госпитализировали.

«Водитель получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, диагноз: сочетанная травма», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

По данным Госавтоинспекции, за сутки на территории города произошло семь ДТП, в которых пострадали люди. В результате одного из происшествий один человек получил смертельные травмы.