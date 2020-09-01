Водитель и 17-летний пассажир «Лады» погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу при неустановленных обстоятельствах.

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В Челябинской области «Лада Ларгус» и грузовик «ИВЕКО» с полуприцепом столкнулись на «встречке». В результате аварии погибли водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного авто. Трагедия произошла на 53 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск в понедельник, 31 августа, в 6:30.

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем марки „Лада Ларгус“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение с встречным автомобилем марки „ИВЕКО“ с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения», — сообщили в ОМВД России по Пластовскому району.

От полученных травм на месте аварии скончались водитель и пассажир «Лады». По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что погибший водитель проживал в селе Боровое (Брединский район), имел 12-летний стаж вождения, привлекался к административной ответственности, но без грубых нарушений.