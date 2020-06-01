Водитель погиб в Аргаяшском районе после столкновения с автобусом

Мужчина не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на «встречку».

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Смертельное ДТП произошло в деревне Дербишева Аргаяшского района в субботу, 30 мая. Столкнулись легковушка «Фольксваген Гольф» и автобус ПАЗ. Авария произошла в 6:30 утра.



Как сообщили сайту «Первый областной» в региональном управлении ГИБДД, 29-летний водитель «Гольфа» превысил скорость и на закруглении дороги влево не справился с управлением. Из-за этого он выехал на «встречку», где и столкнулся с автобусом, которым управлял 51-летний мужчина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался в больнице, водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Последствия аварии попали на видео, которое можно посмотреть на сайте 1obl.tv. Машины столкнулись лоб в лоб. От удара у легковушки полностью разбилась передняя часть, вылетели капот и лобовое стекло, смяло передний бампер. Автобус также пострадал в столкновении. От удара у него образовалась вмятина на переднем бампере.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибший водитель «Фольксваген» имел 11-летний стаж вождения. За последний год он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.