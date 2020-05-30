Автомобиль перевернулся в результате аварии на въезде в Златоуст

В ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Серьёзная авария произошла накануне на трассе М-5 на въезде в Златоуст. От удара один из автомобилей перевернулся. На месте работали корреспонденты ОТВ.

Инцидент произошёл 29 мая в 20:10 на 1737 километре автодороги Москва-Челябинск. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Шевроле Авео» попытался обогнать следующую впереди «Ладу Гранта», однако попытка не удалась. В результате произошло столкновение, и «Лада» от удара перевернулась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт аварии, а также сообщили о пострадавших.

«Действительно, два автомобиля, двигаясь в попутном направлении, столкнулись. От удара „Лада Гранта“ совершила опрокидывание. Её водитель получил телесные повреждения, ему была оказана разовая медицинская помощь. Причины столкновения выясняются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции»,— рассказали в ведомстве.

Взять комментарий у пострадавшего не удалось: мужчина находился в состоянии шока и не понимал, что произошло. По словам представителя регионального ГУ МВД России, расследование дела будет вестись с учётом того, как впоследствии будет чувствовать себя пострадавший.