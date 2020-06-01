Три человека утонули в выходные в Челябинской области

В причинах произошедшего разбирается полиция.

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Тела нескольких человек извлекли из различных водоемов Челябинской области в минувшие выходные. Один из них погиб в реке Миасс (около Заячьего острова), другой — на Шершневском водохранилище, третий — в карьере поселка РМЗ (Копейск). Сотрудники МЧС отмечают несколько факторов, которые способствуют подобным трагедиям.

«Люди идут купаться, предпочитая опасные водоемы. Более того, свою лепту вносит алкоголь. Так, в минувшую субботу два „смельчака“ — челябинца решили продемонстрировать „у́даль молодецкую“: употребив алкоголь они поспорили, что пересекут Шершневское водохранилище вплавь. Одному из мужчин стало плохо, и он стал просить о помощи. Прибывшие на место спасатели извлекли мужчин из воды и доставили их на берег»,— пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

На сегодня в Челябинской области техническое освидетельствование ГИМС прошел 61 пляж. Такие места проверены на безопасность, очищены от мусора, оборудованы биотуалетами, раздевалками, а рядом дежурят спасатели.

Южноуральцам настоятельно советуют купаться только в оборудованных местах. Если вы стали свидетелем происшествия на воде, звоните по телефонам «101» и «112».