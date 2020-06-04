Напечатал на струйном принтере: За использование поддельных прав осудили жителя Челябинска

Мужчина пошёл на преступление будучи лишённым права управления транспортом на 1,5 года.

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Челябинец осужден за предъявление поддельных прав сотруднику ДПС. 47-летний мужчина признан виновным Сосновским районным судом по части 3 статьи «Использование заведомо подложного документа» УК РФ.



Эпизод, по которому осудили челябинца, произошёл в ноябре 2019 года. Будучи водителем «Форда Мондео» на 12 километре трассы «Долгодеревенское — Аргаяш» мужчина был остановлен инспектором ДПС. При проверке документов выяснилось, что челябинец дал сотруднику полиции водительское удостоверение на чужое имя. При этом он сам в декабре 2017 года был лишён прав на 1,5 года.

«Согласно заключению эксперта бланк представленного водительского удостоверения изготовлен не производством Гознак. Изображения текстовых и графических реквизитов бланка водительского удостоверения выполнены способом цветной струйной печати»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд учёл привлечение челябинца к уголовной ответственности. Приговором ему было назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.