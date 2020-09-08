«Он никакой был»: иномарка протаранила трамвайную остановку в Челябинске

Горожане утверждают, что водитель был в состоянии опьянения.

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В Челябинске иномарка вылетела на трамвайную остановку, снесла ограждение и сломала дорожный знак. По словам очевидцев, аварию устроил нетрезвый водитель «Шкоды». ДТП произошло по улице Гагарина в Ленинском районе во вторник, 8 сентября, днем.

«За рулем один был. Он никакой был. Пострадавших людей не было. А вот знаку досталось знатно. Остановку снес», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» челябинка Мария.

По словам девушки, сам момент ДТП она не видела. Кадры были сделаны, когда на месте происшествия работали правоохранители. Серьезно повреждена передняя часть авто. Сам автомобилист, по предварительным данным, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, причины будут известны позднее.