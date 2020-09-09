19-летняя девушка и ее пассажир погибли в ДТП под Челябинском

Водителя другого авто госпитализировали с травмами.

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Две иномарки столкнулись поздним вечером во вторник, 8 сентября, на 1862 км автодороги Москва — Челябинск в Сосновском районе. За рулем одной из них находилась 19-летняя девушка, — она и ее пассажир погибли на месте.

«Девушка, управляя автомобилем „Субару Легаси“, при неустановленных обстоятельствах не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно движущимся автомобилем „Форд Фокус“ под управлением мужчины 1991 года рождения. После чего автомобиль „Субару“ совершил наезд на металлическое дорожное ограждение, разделяющее два потока транспортных средств, и опрокинулся», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

После случившегося на опрокинутый японский седан наехал еще и ВАЗ-21112, двигающийся попутно.

От полученных травм на месте аварии скончались девушка-водитель «Субару» и ее 28-летний пассажир. С травмами в медучреждение доставили двух 28-летних мужчин из второй иномарки.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. Установлено, что погибшая девушка имела стаж вождения менее одного месяца.

Как стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, в вечер трагедии двое родственников поехали в гости, а вечером, чтобы вернуться домой, попросили сесть за руль свою подругу. Девушка, как неопытный водитель, не справилась с управлением.