/ «Лачетти» на полной скорости вылетела в кювет

Водитель иномарки был госпитализирован.

Водитель «Шевроле Лачетти» превысил скорость, вылетел в кювет и врезался в дерево. Инцидент произошел в среду, 28 ноября, в 16 часов вечера, на 19 километре трассы «Миасс — Карабаш — Кыштым».

27-летний парень, управляя автомобилем «Шевроле Лачети», в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие. — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения и попал в больницу. Отметим, что это не единственная авария, которая случилась на территории Челябинской области за последние сутки. Всего на территории региона произошли 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.