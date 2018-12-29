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/ Мужчина с белыми наушниками погиб под поездом недалеко от Копейска

Мужчина с белыми наушниками погиб под поездом недалеко от Копейска

Личность устанавливают сотрудники полиции.
сегодня в 12:12
  |  Происшествия

Сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего на железнодорожном перегоне мужчины. Смерть наступила 28 декабря на участке дороги «Козырево-Чернявская»: шедший возле путей мужчина попал под поезд. Сейчас неизвестно, выскочил ли погибший на пути, слышал ли предупреждения машиниста. Обстоятельства установят позже. Правоохранителям важно отыскать его родственников.

Приметы мужчины: на вид 40−45 лет, плотного телосложения, среднего роста, волосы темные с проседью. Был одет в укороченную темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, свитер светлого цвета и черные полуботинки. При себе имел белые наушники и ключи. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

Всех, кто владеет информацией о погибшем, просят сообщить в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте: 8 (351) 237-91-65, 268−30−43, 268−77−0.

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Комментарии

СОМ
14:02, 29.12.2018
Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в белой. Футболке и кепке. Знак "ГТО" На груди у него. Больше не знают о нем ничего))

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