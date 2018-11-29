/ Автоледи на «Мицубиси» протаранила «ГАЗель»

Женщина отправилась в больницу.

Автоледи на японской иномарке «Мицубиси Кольт» превысила скорость и врезалась в «ГАЗель», которая ехала по встречке. Происшествие случилось в среду, 28 ноября, вечером, передает управление пропаганды БДД ГИБДД региона.

21-летняя девушка, управляя автомобилем «Мицубиси Кольт», не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Газель», под управлением мужчины 34 лет, двигавшегося во встречном направлении. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель «Мицубиси» получила телесные повреждения и была госпитализирована. На фотографиях с места аварии видно, что основные повреждения обеих машин пришлись на передние части.