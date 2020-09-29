Наземный пешеходный мост рухнул на КАМАЗ на въезде в Екатеринбург

Сообщается об одном погибшем.

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Сегодня, 29 августа, около 18:55 вечера, на трассе Челябинск-Екатеринбург рухнул наземный пешеходный мост. Произошло все это в районе Нижне-Исетсткого кладбища, прямо на въезде в город.

«На автодороге М-5 „Урал“, на 193 километре с 18:55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода. Объезд осуществляется через Екад. Будьте внимательны», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправавтодор».

Проезжающие мимо свидетели происшествия отметили, что часть моста упала прямо на кабину КАМАЗа. Как пишет телеграм-канал «Mash», грузовик задел конструкцию моста. А водитель погиб на месте происшествия.