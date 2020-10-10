В Копейске задержали местного жителя, подозреваемого в разбое

Мужчина ударил продавца в магазине и ограбил кассу.

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В Копейске Челябинской области мужчина ворвался в магазин, ударил продавца пенсионного возраста и скрылся с деньгами, похищенными из кассы. Пострадавшая вызвала полицейских. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл в посёлке Бажова неподалёку от Копейска. Пострадавшая, 1949 года рождения, сообщила правоохранителям, что какой-то мужчина забежал в магазин, применил в её отношении насилие, опасное для жизни, похитил из кассы более пяти тысяч рублей и скрылся.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя Копейска. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации „разбой“»,— сообщили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый в разбое находится в изоляторе временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.