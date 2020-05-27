Водитель на «Киа Рио» сбил пешехода в Челябинске

Переходивший дорогу мужчина был госпитализирован.

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В Челябинске 67-летний водитель сбил 42-летнего пешехода. Инцидент произошёл во вторник, 26 мая, в 8 утра, напротив дома № 51 по Шоссе Металлургов.



«Водитель автомобиля „Киа Рио“ — мужчина 1953 года рождения — совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД Челябинска.

В результате происшествия пешеход, мужчина 1978 года рождения, получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится административные расследования и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, всего в Челябинске за прошедшие сутки было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы в них получили 4 человека.