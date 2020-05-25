Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Челябинске

18-летняя девушка получила травмы, 30-летнего мужчину госпитализировали.

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Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в минувшую пятницу, 22 мая, в Челябинске. В результате аварий пострадали три человека.

Напротив дома 3 по улице 50 лет ВЛКСМ 59-летняя автоледи за рулем «Лада Калина» при перестроении столкнулась с мотоциклом «Ямаха», которым управляла 18-летняя девушка.

«В результате происшествия травмы получил водитель мотоцикла, девушке рекомендовано амбулаторное лечение. Транспортным средством она управляла в мотошлеме и защитном обмундировании», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Вечером на Комсомольском проспекте водитель «Хонда Цивик» выехал на «встречку» и врезался в мотоцикл «Ямаха». От удара мотоцикл столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», за рулем которого была 29-летняя женщина.

«Травмы получила водитель автомобиля „Ниссан“ (рекомендовано амбулаторное лечение), водителя мотоцикла, мужчину 1990 года рождения, с места происшествия госпитализировали», — прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что 30-летний водитель «Хонды» отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, поэтому был отстранен от управления, в отношении него составлен административный материал.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.