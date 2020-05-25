Двое детей пострадали в ДТП с иномаркой на Южном Урале

Также госпитализировали 50-летнюю женщину.

Послушать 00:00

ДТП произошло утром 24 мая вблизи Миасса. 27-летняя автоледи за рулем «Форд Фокус» не справилась с управлением, совершая обгон. Иномарка слетела с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажирка 1970 года рождения получила телесные повреждения, госпитализирована, два несовершеннолетних пассажира, 2011 и 2016 годов рождения, получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ГИБДД по Миассу.

Добавим, что дети находились в специальных удерживающих устройствах, а также были пристегнуты ремнями безопасности.