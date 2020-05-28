В администрации Челябинска ответили на сарказм о защитных костюмах «Каспер +» для медиков

СИЗы шьют в фирме «Мир танца».

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В Челябинске ООО «Мир танца» шьёт средства индивидуальной защиты «Каспер +» для сотрудников местных больниц. СИЗы с необычным названием помогают медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Ранее недовольство защитными костюмами высказали ряд врачей, которые и обнаружили, что СИЗы шьёт фабрика «Мир танца». Медики забеспокоились о том, насколько безопасны данные халаты и смогут ли они защитить от коронавируса. Тему подхватили и СМИ.

В пресс-службе городской администрации данную меру прозвали «Ковидными реалиями». При этом, как отметил начальник управления информационной политики челябинской мэрии Владимир Сафонов, комбинезоны «Каспер +» эффективнее и удобнее обычных одноразовых хирургических халатов. Это достигается за счёт большей плотности материала.

«Очень удобные комбинезоны. Удобней и эффективней, чем одноразовые хирургические халаты, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2. Комбинезоны индивидуальной защиты „Каспер+“ намного плотнее, 42 г/м2, полностью закрывают человека и не распахиваются при движении. А поскольку заражение вирусом происходит преимущественно воздушно- капельным и контактным путем, то медик, помимо комбинезона, надевает бахилы, перчатки, очки, маску и респиратор. Все это есть в укладке бригад скорой помощи. Вот так и ездят медики в „Касперах“. Вполне себе дружелюбные. Только не привидения, не надо так про них. Скорее ангелы», — сообщил «Первому областному» Владимир Сафонов.

Напомним, что по данным оперативного штаба сегодня, 28 мая, в Челябинской области был поставлен рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Инфекция подтвердилась у 148 жителей региона. В Минздраве скачок по заболевшим связали с несоблюдением южноуральцами самоизоляции в майские праздники. Отметим, за весь период пандемии коронавирусом заразилось 2586 жителей области, 1106 человек излечились от заболевания, 35 скончались.