Водитель мусоровоза пойдёт под суд за ДТП в Челябинске

Авария произошла в конце прошлого лета.

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Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении водителя мусоровоза, который обвиняется в том, что устроил ДТП в котором пострадали люди. Дело о резонансной аварии, произошедшей прошлым летом, передано в Советский суд Челябинска.



Сам инцидент произошёл 20 августа прошлого года, на выезде из Челябинска. В вечернее время мусоровоз, которым и управлял обвиняемый, врезался в автобус «Пежо Боксер». В этот момент, по данным прокуратуры, в машине находилось 6 пассажиров.

«После столкновения автобус опрокинулся, при этом девушка 2001г. р. и женщина выпали из салона автобуса на проезжую часть. В результате ДТП пассажирам автобуса, а также пассажиру мусоровоза причинены различные телесные повреждения, при этом девушка от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении»,— рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Водитель мусоровоза был сотрудником ООО ПКФ «Экотранс». Компания возместила ущерб матери погибшей девушки и пассажиру, получившему тяжкий вред здоровью. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что эта авария была не первой с участием обвиняемого.

«Он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, кроме того, состоял на учете в связи с употреблением наркотиков»,— пояснили в ведомстве.

Теперь мужчину будут судить в Советском районном суде по части 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Отметим, максимальная санкция по статье составляет до 5 лет лишения свободы.