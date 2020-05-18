От столкновения с иномаркой фургон вылетел на тротуар в центре Челябинска

О пострадавших не сообщается.

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Сегодня, 18 мая, в центре Челябинска, на регулируемом перекрестке улиц Доватора и Сулимова произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль «Мазда» и фургон «Ниссан».

Как корреспонденту медиахолдинга ОТВ сообщили очевидцы и сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, фургон двигался по дороге в сторону ЖД вокзала, а «Мазда» ехала по встречной полосе. Столкновение автомобилей произошло при совершении водителем «легковушки» поворота налево. В результате чего «Ниссан» развернуло и он перевернулся прямиком на тротуар рядом с пешеходным переходом.

Пострадавших в ДТП нет. На данный момент в ГИБДД выясняют все детали происшествия.