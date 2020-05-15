В игнорировании решений суда обвиняют ректора одного из челябинских университетов

Женщина предстанет перед судом по статье 315 уголовного кодекса.

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Ректор челябинского «Уральского института бизнеса» предстанет перед судом. Женщину обвиняют в преступлении по части 2 статьи «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» уголовного кодекса РФ.



Было установлено, что с 2015 по 2019 годы будучи собственником и ректором университета 39-летняя женщина совершила злостное неисполнение и препятствовала исполнению решений судов. Так, с университета была взыскана задолженность за аренду помещения, обслуживание и коммунальные услуги в размере свыше 1,5 миллиона рублей в пользу юридического лица и в размере 350 тыс. рублей в пользу физического лица.

«Судебным приставом — исполнителем наложен арест на денежные средства должника, кроме того, обвиняемая неоднократно предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Вместе с тем, обвиняемая вела образовательную деятельность, заключала с гражданами договоры об оказании платных образовательных услуг, получая оплату за обучение наличными денежными средствами через кассу института и на расчетный счет Частного учреждения Профессиональной образовательной организации „Южно-Уральский колледж бизнеса“, собственником и директором которого являлась», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

При этом в данный период у обвиняемой было около 90 миллионов рублей, из которых она могла погасить задолженность. Деньгами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению. Отметим, что сейчас уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 7 Советского района Челябинска. Там пройдёт его рассмотрение по существу.