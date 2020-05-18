Молодой водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Челябинской области

Мужчина вышел на обгон в запрещенном месте.

Послушать 00:00

ДТП произошло вечером в пятницу, 15 мая на автодороге Тюбук — Кыштым. За рулем автомобиля ВАЗ — 21120 был мужчина 1989 года рождения. Он вышел на обгон в неположенном месте, где столкнулся «лоб в лоб» с «Маздой CX-9».

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля ВАЗ неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения», — рассказала сайту «Первый областной» заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.

За рулем «Мазды» был водитель 1975 года рождения. Подробности произошедшего устанавливаются.