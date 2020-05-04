Водитель мусоровоза погиб на трассе в Челябинской области

Его пассажир госпитализирован с травмами.

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Трагедия произошла минувшим вечером на трассе М-5 около Златоуста Челябинской области. Водитель мусоровоза врезался в стелу, в результате чего погиб. Подробнее сайту «Первый областной» сообщил начальник Отдела ГИБДД по Златоустовскому городскому округу Евгений Ярушин.

Авария произошла в 21:40 на 1 километре автодороги М-5. 54-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», поворачивая направо, не снизил скорость. В результате чего автомобиль врезался в стелу и перевернулся.

«Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир 1979 года рождения получил травму и был госпитализирован. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение»,— сообщил Евгений Ярушин.

По его словам, и водитель, и пассажир — жители Златоуста и сотрудники одной из местных компаний, которая занимается сбором бытовых отходов.

«При осмотре транспортного средства было установлено, что на передней оси данного автомобиля находится резина с разным рисунком протектора, что является нарушением Правил дорожного движения. Также проводится административно расследование в отношении должностного лица, осуществляющего выпуск на линию транспортных средств»,— добавил начальник ОГИБДД по Златоусту.

Отметим, жители города уже давно возмущаются по поводу отсутствия освещения в этом месте. Евгений Ярушин также пообещал разобраться в данной ситуации.