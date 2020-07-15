Приговор водителю мусоровоза, протаранившему маршрутку, вынесли в Челябинске

Резонансное ДТП случилось в прошлом августе.

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В Челябинске вынесен приговор водителю, совершившему столкновение с маршруткой. Мужчина признан виновным в преступлении по части 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.



Напомним, сам инцидент произошёл в августе прошлого года. Осужденный управлял мусоровозом, принадлежащем ООО ПКФ «Экотранс». На своей машине он вместе с пассажиром двигался по проезжей части улицы Блюхера в направлении от улицы Д. Неаполитанова к улице Дарвина. Возле дома № 98 на Блюхера он мусоровоз столкнулся с микроавтобусом «Пежо». Последний от удара опрокинулся, а две пассажирки выпали из салона на проезжую часть.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 6 пассажирам автобуса, а также пассажиру автомобиля КАМАЗ причинены различные повреждения, при этом девушка 2001 года рождения скончалась в лечебном учреждении, одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью»,— рассказали «Первому областному в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что у осужденный есть 2 малолетних ребёнка. Помимо этого ПКФ «Экотранс» возместили материальный и моральный ущерб матери погибшей девушки и пассажиру, которому причинен тяжкий вред.

С учетом всех смягчающих обстоятельств, среди которых полное признания вины, осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на 3 года.