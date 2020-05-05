Одно из лучших средств для борьбы с коронавирусом назвали в ВОЗ

Однако не стоит забывать и о других мерах предосторожности.

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Сегодня, 5 мая, во всём мире отмечается День гигиены рук. Руки человека являются одним из основных способов взаимодействия с окружающей средой, а потому так важно всегда следить за их чистотой, тем более в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве также отметил, что на сегодняшний день мытьё рук является одним их лучших средств защиты от COVID-19.

«Одним из наилучших средств является мытьё рук. Оно может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней»,— цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.

Однако, по его словам, практиковать такую простую, но основополагающую меру предосторожности могут не все: оборудование для мытья рук имеют менее двух третей медицинских учреждений в мире, ещё у трёх миллиардов людей отсутствует в домах водоснабжение и мыло.

«Чтобы остановить эпидемию коронавируса, необходимо резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта. Не следует забывать и о физическом дистанцировании»,— добавил глава ВОЗ.

Кроме того, по словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, этот вирус останется с нами надолго, а потому всем странам необходимо продолжать разрабатывать средства для борьбы с COVID-19 и делиться ими друг с другом.