Названа предварительная причина трагедии на трассе М-5 около Златоуста

Проводится административное расследование.

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В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили предварительную причину трагедии, произошедшей накануне на трассе М-5 на повороте в Златоуст. Напомним, в результате погиб водитель мусоровоза и пострадал его пассажир.

«По предварительным данным, водитель 1966 года рождения не выбрал безопасную скорость движения при повороте, совершил опрокидывание и наезд на препятствие — стелу»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла 3 мая около 21:40 на 1 километре автодороги М-5. Автомобиль принадлежит одной из златоустовских компаний, занимающейся сбором бытовых отходов. Погибший и пострадавшие — жители Златоуста и сотрудники данного предприятия.