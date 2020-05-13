Иномарка протаранила забор и опрокинулась в Челябинске

В результате столкновения двух иномарок пострадал пассажир.

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ДТП произошло утром 12 мая в одном из дворов на Шоссе металлургов в Челябинске. 60-летний водитель " Дэу Нексия" столкнулся с «Ниссан Террано» при выезде с прилегающей территории. За рулем второго авто находилась 37-летняя женщина.

«Автомобиль „Ниссан“ изменил направление и совершил наезд на препятствие и последующее опрокидывание», — пояснили в пресс-службе УГИБДД города.

В результате аварии пострадала 36-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте во второй иномарке. К счастью, травмы оказались незначительными, ей рекомендовано амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего установят сотрудники ГИБДД.