В двух магазинах нелегально торговали алкоголем в Челябинске

Продавцам грозят штрафы.

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Челябинские полицейские провели проверки с целью выявления несоблюдений правил продажи алкоголя в магазинах города. В Металлургическом районе установлены два факта торговли спиртным без лицензии.

«В отношении продавцов торговых объектов составлены административные протоколы по ч.1 ст. 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Нарушителям грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, с 5 мая запрещена продажа алкоголя в заведениях общепита, площадью менее 20 «квадратов». Помещение должно быть предназначено для потребления готовой кулинарной продукции.