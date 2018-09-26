/ Водитель легковушки попал под колеса своего же автомобиля под Чебаркулем

Пассажиры проснулись, когда авто падало в кювет.

Авария произошла в 4 часа ночи на трассе «Чебаркуль-Мисяш-М5». Водитель «ГАЗели» наехал на автомобиль ВАЗ 2106, который стоял на проезжей части. Рядом с «шестеркой» находился и ее водитель, он стоял на улице. От удара грузовика легковушка сбила своего владельца и перевернулась в кювет. В тот момент в «шестерке» находились пассажиры.

Они в момент ДТП спали. Проснулись от сильного удара, когда машина уже улетела с дороги в кювет. — рассказывают сайту 1obl.ru очевидцы аварии.

На место трагедии вызвали скорую медицинскую помощь. Спасти водителя не удалось.

В результате ДТП 61-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажиры, которые находились в автомобиле ВАЗ 2106, мужчина и женщина, были доставлены в больницу Чебаркуля, после оказания медицинской помощи были отпущены домой. — комментируют сайту «Первый областной» в ГИБДД.

Установлено, что до аварии легковушка по дороге сломалась, но водитель не поставил рядом с ней аварийного знака и не включил аварийный сигнал.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.