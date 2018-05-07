/ Последствия аварии с 10-летним мальчиком за рулем внедорожника попали на видео

Владельцу автомобиля предстоит возместить ущерб за поврежденные иномарки.

Последствия ДТП, которое спровоцировал 60-летний мужчина с 10-летним ребенком на коленях, попали на видео. На кадрах видно, что основной удар приняла на себя «Мазда». Внедорожник въехал ей в бок, и пассажирская дверь оказалась вмята в салон. У «Тойоты Ленд Крузер» лишь помялся бампер. Другие припаркованные машины, «Киа» и «Деу Нексия», тоже задеты, но их повреждения незначительные. Нет серьезных травм и у владельца «Киа»: прибывшая на место происшествия «скорая» оказала ему первую помощь, зафиксировав руку.

В результате ДТП владелец автомобиля «Киа» мужчина 1984 года рождения, находясь возле своего транспортного средства, был зажат между своим автомобилем и автомобилем «Деу Нексия», после медицинского осмотра мужчине назначено амбулаторное лечение. — подтвердили сайту «Первый областной» в ОГИБДД МО МВД России по Чебаркульскому району.

Есть информация, что в ДТП виноват не ребенок, а сам автомобилист. Очевидцы предполагают, что он не справился с управлением и протаранил таким образом авто. Что произошло на самом деле, выяснят в Госавтоинспекции. Точно известно, что мужчине предстоит возместить ущерб владельцам поврежденных авто.