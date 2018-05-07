/ Пешеход-нарушитель спровоцировал ДТП на трамвайных путях в Челябинске

В результате аварии есть пострадавший.

Накануне вечером в Каслинском районе Челябинска произошла авария, участниками которой стали сразу несколько человек. Мужчина за рулем «Нексии» сбил перебегавшего проспект Победы пешехода. После столкновения иномарка оказалась на трамвайных путях и помешала движению электрического транспорта. В обстоятельствах аварии разобрались сотрудники ГИБДД.



6 мая в 21:05 на проспекте Победы возле дома №131 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Нексия», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, справа налево походу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения получил телесные повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Пострадавший 46-летний пешеход «отделался» легкими травмами, ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

