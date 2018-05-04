/ Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибли трое детей

Всего страшная авария унесла пять жизней.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства жуткого ДТП с участием двух легковых автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта», которое произошло 18 апреля на автодороге Челябинск-Троицк на территории Увельского района. От полученных травм в результате погибли двое взрослых и трое детей, кроме того, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Чтобы установить все детали и подробности, в МВД объявили поиск очевидцев.

Уважаемые граждане, для полного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят очевидцев, либо лиц обладающих какой-либо информацией позвонить по телефону 89514548121. — уточнили в МО МВД России «Южноуральский».

Виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.