/ Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области

Авария произошла в Красноармейском районе.

Сегодня, 2 июня, рано утром на 18 км автодороги «Восточный обход г. Челябинска» произошло смертельное ДТП. 48-летний водитель автомобиля ВАЗ начал разворот. Во время маневра мужчина выехал на встречную полосу движения, по которой в тот момент ехал грузовой автомобиль «DAF». Выезда на данный участок дороги был запрещен, говорят полицейские. Однако водитель пренебрег правилами дорожного движения.

В результате ДТП водитель отечественного легкового автомобиля и его пассажир, 1973 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, 1988 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщают в ГИБДД.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой установят обстоятельства происшествия.