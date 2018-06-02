Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.21 +0.19 72.72 +0.14
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области

Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области

Авария произошла в Красноармейском районе.
сегодня в 14:25
  |  Происшествия

Сегодня, 2 июня, рано утром на 18 км автодороги «Восточный обход г. Челябинска» произошло смертельное ДТП. 48-летний водитель автомобиля ВАЗ начал разворот. Во время маневра мужчина выехал на встречную полосу движения, по которой в тот момент ехал грузовой автомобиль «DAF». Выезда на данный участок дороги был запрещен, говорят полицейские. Однако водитель пренебрег правилами дорожного движения.

В результате ДТП водитель отечественного легкового автомобиля и его пассажир, 1973 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, 1988 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщают в ГИБДД.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой установят обстоятельства происшествия.

Происшествия
«Он держался за голову, а потом лег на землю». ДТП в Озерске
сегодня в 09:41
«Он держался за голову, а потом лег на землю». ДТП в Озерске
Общество
3 года за смерть молодого отца. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Магнитогорске
вчера в 08:33
3 года за смерть молодого отца. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Магнитогорске
Происшествия
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
28.05.2018
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
Происшествия
Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске
26.05.2018
Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Игрок НХЛ Евгений Дадонов провел зарядку и посадил дерево в челябинском парке
  
сегодня в 15:51
Игрок НХЛ Евгений Дадонов провел зарядку и посадил дерево в челябинском парке
Общество
Прояснения и сильный ветер пообещали синоптики на третий день лета
сегодня в 15:40
Прояснения и сильный ветер пообещали синоптики на третий день лета
Происшествия
Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте
сегодня в 15:01
Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте
Происшествия
Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области
сегодня в 14:25
Водитель и пассажир ВАЗа погибли после лобового столкновения с фурой в Челябинской области
Происшествия
Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска
сегодня в 13:51
Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска
Общество
Жительница Аргаяшского района встретила в лесу павлина
сегодня в 13:23
Жительница Аргаяшского района встретила в лесу павлина
Наука
Студенты ЮУрГУ начали испытания антистрессового хлеба на добровольцах
сегодня в 12:19
Студенты ЮУрГУ начали испытания антистрессового хлеба на добровольцах
Происшествия
Пассажирский поезд насквозь пробил лося сцепкой для вагонов. 18+
сегодня в 11:08
Пассажирский поезд насквозь пробил лося сцепкой для вагонов. 18+
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6