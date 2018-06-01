/ 3 года за смерть молодого отца. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Магнитогорске

Водителя «Ренж Ровера» также лишили прав на 3 года.

В Магнитогорске вынесен приговор водителю «Ренж Ровера», по вине которого погиб молодой отец. Полгода ушло у правоохранителей на установление всех обстоятельств произошедшего и оценку степени вины подозреваемого. Пьяный мужчина находился за рулем внедорожника, когда машина потеряла контроль и врезалась во встречную легковушку.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении. — сообщила сайту «Первый областной» консультант Правобережного районного суда Магнитогорска Елена Полкунова.

Отметим, что приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 21 ноября 2017 года в Магнитогорске произошло крупное ДТП. 48-летний водитель, находясь за рулем внедорожника «Ренж Ровер» выехал на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель отечественного транспорта от полученных травм скончался. Пассажиры отделались легкими травмами. Как оказалось, мужчина вез домой из роддома жену и новорожденного сына.