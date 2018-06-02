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/ «Он держался за голову, а потом лег на землю». ДТП в Озерске

«Он держался за голову, а потом лег на землю». ДТП в Озерске

Иномарка перевернулась от сильного столкновения.
сегодня в 09:41
  |  Происшествия

В Озерске на перекрестке улиц Cтроительная и Кирова произошло серьезное ДТП. Там, по словам очевидцев, столкнулись два автомобиля «Лада Веста» и «Хендай Крета».

Я шла с ребёнком с начала улицы Строительной, начала подходить к перекрестку, шага за 4 остановилась, чтобы посмотреть по сторонам и убедиться, можно ли переходить дорогу. На этом перекрестке мы были одни. Я видела, как двигалась машина со стороны «Гранита» по ул. Кирова и ехал автомобиль со стороны начала Строительной. Я начала ждать, когда все проедут, опять повернулась на сторону «Гранита». Слышу ужасный удар, автомобили скорость не сбавляли. В 6−10 метрах буквально от нас я вижу, как после удара начала переворачиваться машина. Начали бежать люди со всех сторон. Я позвонила в 112, минуты через 3 уже приехала скорая. Это все случилось так быстро. — рассказывает сайту «Первый областной» очевидец.

За рулем отечественной легковушки находилась автоледи. По словам очевидцев, женщина вышла из салона машины самостоятельно, но была в шоковом состоянии и громко плакала. А вот водителю перевернутой иномарки повезло меньше. Местные жители сообщают, что они вытащили мужчину из машины. В тот момент он также находился в шоке и держался за голову. Пострадавший водитель лег на землю. Приехавшая на место аварии карета скорой помощи увезла пострадавшего в больницу.

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