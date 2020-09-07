Умная система будет выявлять перегрузы в фурах на трассах Челябинской области

В этом году контроль появится на трёх региональных автодорогах.

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В Челябинской области внедряется интеллектуальная система весогабаритного контроля на региональных автомобильных дорогах. Над проектом работает компания «Ростелеком» совместно с ОГКУ «Челябинскавтодор» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работать система будет следующим образом: в дорожное покрытие встроят специальные датчики, которые будут фиксировать параметры большегрузов. Если система зафиксирует какие-то нарушения или превышения допустимых значений, то данный автомобиль сразу будет вноситься в специальную базу для вынесения постановления о нарушениях.

«Интеллектуальная система, состоящая из встроенных в дорожное покрытие датчиков и установленных видеокамер с инфракрасным прожектором, измеряет вес и габариты транспортного средства во время движения. Система также будет определять осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства. Умный комплекс также проверит наличие специального разрешения на провоз груза»,— уточнил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что внедрение интеллектуальной системы весогабаритного контроля имеет важнейшее значение для дорожной инфраструктуры Челябинской области.

«Система позволит не только сохранить качество дорожного покрытия, продлить срок его службы, но и выявлять и предотвращать нарушения правил дорожного движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами»,— сказал Алексей Текслер.

До конца этого года подобные системы будут установлены на трёх региональных дорогах Челябинской области: Аша — рабочий поселок Кропачево-Шарлаш, Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды и Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск.