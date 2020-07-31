Вынесли приговор водителю «Газели», по вине которого двое вахтовиков погибли в Челябинской области

Автомобилист с пятью пассажирами выехал на «встречку» и врезался в грузовик.

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В Чесменском районе суд вынес приговор 35-летнему водителю «Газели», который прошлой осенью перевозил вахтовиков из Сургута в Оренбург. По вине автомобилиста, врезавшегося в грузовик, скончались два пассажира. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, он отправится в колонию.

«Виновному назначено наказание в виде двух лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Кроме того, судом удовлетворен иск одного потерпевшего о взыскании 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ДТП произошло 30 сентября прошлого года, около пяти часов утра в Чесменском районе. Водитель «Газели» ехал от села Черноречье к селу Чесма, когда потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Хино Ренжер». По предварительным данным сообщалось, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. В результате аварии один вахтовик скончался на месте происшествия, еще один пострадавший — в больнице.