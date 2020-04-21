Челябинец предстанет перед судом за смертельное ДТП

Мужчина сбил 72-летнего пешехода.

Послушать 00:00

В Челябинске перед судом предстанет 32-летний автовладелец. Мужчина обвиняется в совершении смертельного ДТП, в результате которого погиб 72-летний пешеход.



Сам инцидент произошёл в сентябре прошлого года в Тракторозаводском районе Челябинска. Мужчина на ВАЗ-21150 у дома № 53 по улице Горького сбил пенсионера, который в этот момент переходил дорогу. За это челябинца будут судить по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК России.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался спустя 15 дней в медицинском учреждении. Водитель в ходе следствия вину признал в полном объеме, частично возместил ущерб в сумме 150 тыс. рублей»,

— сообщили «Первому областному» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что сторона потерпевшего заявили по делу гражданский иск на сумму 1 727 000 рублей. На машину обвиняемого в ходе следствия судом наложен арест. Сейчас уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.