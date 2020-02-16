Водитель без прав совершил наезд на 5-летнюю девочку в Челябинске

Мужчина сразу скрылся с места ДТП.

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Водитель автомобиля «Мицубиси Мираж» на проезжей части на улице Черкасская, напротив дома № 12, совершил наезд на пятилетнего ребенка в минувшую субботу. В этот момент девочка вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«После случившегося мужчина оставил место ДТП, но усилиями сотрудников Госавтоинспекции через несколько часов был задержан. Установлено, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение», — сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате случившегося, ребенок получил телесные повреждения.