Школьника сбили на переходе в Челябинске

Всего в минувший понедельник произошло четыре ДТП.

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Шесть человек, включая 12-летнего школьника, пострадали во время ДТП в Челябинске 3 февраля. В пресс-службе ГИБДД по Челябинску рассказали сайту «Первый областной», когда и где произошли столкновения и наезды.

Наезд на школьника произошёл в 11:20 на улице Зои Космодемьянской, 1. Ребёнок пострадал, несмотря на наличие светоотражающих элементов на рюкзаке и яркую одежду.

«Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем „Рено“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал школьник 2008 года рождения, который возвращался со школы без сопровождения взрослых»,— сообщили в ведомстве.

Ещё один наезд на пешехода произошёл в 6:20. 26-летний водитель маршрутки, следующей по маршруту № 22, не заметил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на проспекте Ленина, 54. В результате пешеход 1991 года рождения получил телесные повреждения.

Несколько человек пострадали из-за столкновения автомобилей. В 16:30 29-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ», не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего «ГАЗа 2834» и врезался в него. Пострадали водитель «ВАЗа» и два его пассажира 29 и 38 лет.

«В 19:35 на улице Академика Сахарова, 12 водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес С180“, при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП водитель автомобиля „Лады“ получил телесные повреждения»,— добавили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Все обстоятельства аварий выясняются, по ним будут возбуждены административные дела.