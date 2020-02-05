В Челябинске автомобиль сбил 4-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Ребёнок был в сопровождении матери.

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4 февраля вечером в Челябинске, на улице Блюхера, 1Б, водитель автомобиля «Фольксваген» при движении задним ходом совершил наезд на четырёхлетнюю девочку.

«В 18 часов 45 минут водитель 1981 года рождения совершил наезд на пешехода, стоявшего на парковке, расположенной вдоль проезжей части, после чего оставил место ДТП. В результате ДТП пострадал пешеход — девочка 2015 года рождения», — сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

Отмечалось, что пострадавшая была в сопровождении матери и держала её за руку. Они вместе стояли на парковке и встречали старшего ребёнка. По факту происшествия ведётся проверка.