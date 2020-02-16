Подростки, которых сбило такси на перекрестке в Челябинске, перебегали дорогу на «красный»

Дети находятся в больнице.

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Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных. 15 февраля около 20 часов вечера водитель «Хендай солярис» сбил трех подростков на пешеходном переходе.

«По предварительным данным пешеходы двигались на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, слева направо. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, по результатам которой будет принято решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время подростки находятся в медицинском учреждении.