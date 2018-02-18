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/ Водитель «Ауди» не выжил после столкновения с двумя автомобилями

Водитель «Ауди» не выжил после столкновения с двумя автомобилями

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Тургоякском шоссе.
сегодня в 11:24
  |  Происшествия

В ДТП на Тургоякском шоссе погиб мужчина. По предварительным данным водитель «Ауди S8» 1970-го года рождения не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями: «Ладой Ларгус» и «БМВ».

В результате ДТП водителя «Audi» доставили в медицинское учреждение, где от полученных травм он скончался. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, организовали распорядительно-регулировочные действия и эвакуацию поврежденного автотранспорта. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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