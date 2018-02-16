/ Пассажиры маршрутки пострадали в массовом ДТП с автомобилем горбольницы

В аварию попали сразу четыре транспортных средства.

Двум пассажирам маршрутного такси после аварии потребовалась помощь медиков. Их осмотрели прямо на месте ДТП.



Инцидент произошел около 15 часов сегодня, 16 февраля, напротив дома 37 по улице Шоссе Металлургов. Водитель УАЗа городской больницы, который не предназначен для перевозки пациентов, по предварительным данным, столкнулся с маршрутным такси Форд Транзит, когда выезжал со второстепенной дороги.



После этого автомобиль УАЗ совершил столкновение с автомобилями ВАЗ и РЕНО. На месте ДТП медицинская помощь была оказана двум пассажирам автобуса. Автомобилем УАЗ управлял водитель 1947 года рождения, маршрутным такси — мужчина 1988 года рождения. — уточнили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сведения о пострадавших и все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте ДТП сотрудники ГИБДД.

