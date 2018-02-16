/ Массовое ДТП с маршруткой и медслужбой произошло в Челябинске

Столкновение случилось в Металлургическом районе.

Сразу несколько автомобилей столкнулись на пересечении Шоссе Металлургов и улицы Румянцева. О происшествии сообщили очевидцы.

Уазик отлетел в «Семерку», а та в Логан. Маршрутка догнала УАЗ в левый бок. — рассказали челябинцы.

По предварительной информации, в числе участников ДТП — санитарный автомобильный УАЗ для медслужб. На месте работают как минимум три машины скорой помощи, одна реанимация и пожарная автоцистерна.

Подробности и обстоятельства ДТП, а также данные о пострадавших устанавливаются. Свидетели аварии сообщают, что обошлось без жертв. Известно также об одном госпитализированном.

